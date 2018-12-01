«Инопланетянин»: Анастасию Самбурскую раскритиковали за новую фотосессию

Любительница эпатировать публику неприятно удивила пользователей Сети концептом фотосессии.

В новом фотосете Анастасии предложили показать всю свою сущность, как считают её поклонники. Девушка не стесняется позировать и с радостью корчит рожицы в объектив, как она поступила и в новой съёмке. Однако кривляния актрисы не понравились части её подписчиков. Многие посчитали, что девушка выглядит устрашающе. Тому поспособствовала цветовая гамма, выбранная фотографом в работе и при обработке.

Из-за изобилия белого цвета, бледная брюнетка Самбурская порой походила на «Чужого» или любого другого инопланетянина, о чём ей также писали в комментариях. Звезду раскритиковали за неестественность и резкость. Мол, некоторые снимки вовсе не располагают человека к актрисе, которая кажется холодной и агрессивной. Другим же, напротив, понравился эксперимент Анастасии. Они назвали новую фотосессию лучшей за последнее время в карьере телезнаменитости, но посоветовали ей оставить на время образ бой-бабы и показать свою женственность не в эротических снимках.