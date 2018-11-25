Владимир Машков признался, что каждый день разговаривает с покойным Олегом Табаковым

После смерти знаменитого режиссера Владимир Машков продолжил его дело, став руководителем "Табакерки". Известно, что творческие личности очень долгое время дружили, но, как оказалось, Машков продолжает общаться с покойным Табаковым.

Олег Табаков ушел из жизни в марте этого года. Не секрет, что Владимир Машков, получив три высших образования, начал играть в театре и стал учеником знаменитого режиссёра. Машков уверен, что его покойный наставник очень бы хотел, чтобы его ученики продолжали традиции МХТ.

Актер признался, что Табаков разговаривает с ним каждый день. Он рассказал: «Я каждый день с ним говорю, обращаюсь к нему через книги. Он предвидел все, что сейчас происходит с театром и моими товарищами».

Несмотря на то, что Владимира Машкова связывала крепкая дружба с его учителем, были и неприятные моменты в отношениях. Как рассказала жена Олега Табакова Марина Зудина, был момент, когда между друзьями вспыхнул конфликт. Она отчетливо слышала, как мужчины разговаривали на повышенных тонах. По словам супруги режиссера, Табаков не позволил набрать курс «одному очень хорошему человеку» в школе-студии МХАТ. Этот поступок очень сильно задел Машкова, и он резко высказался по этому поводу. Однако вскоре между учеником и наставником снова воцарилась мирная и дружеская атмосфера, которую они сохраняли вплоть до самой смерти Олега Табакова.