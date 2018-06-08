"Я робела": Глюкоза рассказала о походе на курсы по оральному сексу

Сегодня, 17:12 \\ Шоу-бизнес

Профессионалы научили певицу не только доставлять, но и получать удовольствие от процесса. Такие подробности певица поведала в интервью Татьяне Мингалимовой на YouTube-канале "Нежный редактор".

 Сертификат на курсы по минету стал подарком Глюкозе на день рождения от одного друга. Она решила не переводить сюрприз и сходить на занятия. Заведение ещё на входе сразило Наталью Чистякову-Ионову витриной, на которой выставили "прибамбасы". Она отметила, что уроки были приватными и проводились наедине с преподавателем. Несмотря на это, поначалу было неловко. "Я робела", - призналась исполнительница.

Но в итоге курсы Глюкозе очень понравились. Учительница не только основательно, с иллюстрациями, рассказала об оральном сексе, но и показала необходимые упражнения на тренажерах. Благодаря образовательному походу, знаменитость узнала много нового об интимном искусстве и сильно подняла свою самооценку. Как рассказала Наталья Чистякова-Ионова, мужчины не обращают внимания на макияж партнерши, но стремятся к ярким и громким эффектам. Некоторые специально за этим идут к проституткам. Глюкоза призвала супругов обсуждать сексуальную жизнь и узнавать предпочтения друг друга.

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Автор - Александр Лубяной
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