Тина Канделаки рассказала, как заработала 100 миллионов на покупку квартиры

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Известная российская телеведущая Тина Канделаки решила прокомментировать свою недавнюю дорогостоящую покупку, чтобы избежать появления слухов. Она заявила, что зарабатывает хорошие деньги, но только лишь благодаря своему таланту.

 На днях в интернете разгорелось бурное обсуждение подарка, который Тина сделала своему сыну в прошлом году. Она переписала на него квартиру, стоимость которой составляет более 100 миллионов рублей. У поклонников возникло множество вопросов, откуда у Тины такие деньги, чтобы приобретать столь дорогое жилье.

Телеведущая не стала уходить от ответа, напротив, она открыто заявила, что уже более 25 лет непрерывно работает, являясь высокооплачиваемой журналисткой. Кроме того, Канделаки сотрудничает со многими брендами, имеет свой бизнес, является генеральным продюсером телеканала "Матч.ТВ", совладелицей ресторана. Это все дает ей довольно приличный доход, а потому она спокойно может позволить себе дорогостоящие приобретения.

 Тина заявила, что медийные личности должны отчитываться об источниках своих доходов. Более того, она отметила, что честно платит налоги, зарабатывая и тратя деньги в России, чего желает и другим гражданам. Многие фанаты поддержали телеведущую. Сама Канделаки очень гордится, что самостоятельно добилась всего того, что имеет. Она не отрицает, что путь был непростым, зато теперь она может очень многое позволить как себе, так и своим детям.

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Автор - Евгения Чернобаб
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