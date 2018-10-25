Рита Дакота желает исправить крупный нос ринопластикой

Сегодня, 15:29 \\ Шоу-бизнес

Самодельный пирсинг в подростковом возрасте привел к неприятному заболеванию. Оно до сих пор дает о себе знать и нуждается в лечении.

 Оказалось, Рита Дакота комплексует по поводу своей внешности. Если не считать фигуру, самое сильное недовольство у певицы вызывает её крупный нос. Она призналась, что в 14 лет сделала в нем отверстие спицей и вставила в него дешевую серьгу. Это привело к воспалению хрящей.

С тех пор нос выглядит гораздо крупнее. Вдобавок, он с трудом выполняет основную функцию - дыхательную. Для поддержания последней Рите Дакоте приходится регулярно лечиться. Исполнительница желает исправить ситуацию раз и навсегда. Даже готова сделать ринопластику в хорошей клинике.

А волосами певица, напротив, восхищается. Она разработала свою технологию ухода за прической, которой поделилась с изданием Glamour. Во время интервью Рита Дакота заявила, что старается реже мыть голову, заменяя водные процедуры специальными косметическими средствами.

Она также рассказала о планах на будущее. Знаменитость стремится стать продюсером в собственной студии. Вместе с командой талантливых композиторов Рита Дакота будет искать среди народа новых музыкантов.

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Автор - Александр Лубяной
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