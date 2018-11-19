«У разбитого корыта»: Миллионер Евгений Назаров добивается денег от шоу «Замуж за Бузову»

Евгений Назаров добивается двух миллионов рублей от телеканала ТНТ. В ответственный момент миллионер выбрал деньги, бросив Ольгу Бузову и завершив участие в проекте. Участник шоу «Замуж за Бузову» Евгений Назаров с самого первой встречи произвел на Ольгу Бузову неоднозначное впечатление. Его участие в проекте началось со слов «Я миллионер», и вызывало сомнения насчет персоны Назарова. Но со временем мужчина начал открывать свои положительные черты характера для Ольги и соперников. Стал душой компании, поднимал настроение и атмосферу шоу.

Евгений Назаров дошел почти до финала и ни разу не говорил о деньгах, которые заберет с шоу и об уходе с проекта. Можно предположить, что у него была цель дойти до определенной суммы, а потом забрать ее. Александр Гринев, участник проекта, признался, что совсем не ожидал подобного, ведь при разговорах Евгений даже слова не проронял о своем намерении забрать деньги. «У меня часы стоят дороже. Для ребят, наверное, это серьезно», — говорил Назаров.

Последняя «Церемония поцелуев» началась со встречи Ольги Бузовой и ведущей Марии Кравец. Мария рассказала, что Евгений в ответственный момент выбрал два миллиона, бросил Ольгу и завершил участие в проекте. Эта новость повергла в шок Ольгу, стала настоящим ударом для нее. Бузова не могла поверить в это предательство за два миллиона рублей.

Евгений Назаров остался для зрителей «мужчиной в маске». Многие фанаты Ольги до сих пор не могут простить ему этот поступок. Надеются, что Назаров останется «у разбитого корыта» не дождавшись двух миллионов от телеканала ТНТ.