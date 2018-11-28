«Дешёвый закос» : Рэпер Schokk оскорбил музыку группы «IC3PEAK»

«Мне не нравится музло IC3PEAK, акустически это какой-то дешёвый закос под Die Antwoord, а тематически, подростковый максимализм и чепуха ради привлечения внимания» – заявил Schook, он же Дмитрий Хантер.

Всеми известно, что в последнее время Российские исполнители столкнулись с такой проблемой, как отмена концертов. Началось все с Егора Крида и Элджея, которые отменили концерт в Дагестане, в связи с угрозами к их персонам. Музыкантов пугали телесными повреждениями по приезду в Махачкалу. Но на этом все не закончилось, далее под горячую руку попал рэпер Хаски, парень даже отсидел в СИЗО 12 суток, после того как отменили его концерт.

Теперь страдает и группа «IC3PEAK», у молодых ребят отменили выступление в Перми и Казани, а также в многих других городах сорвали. По данным правозащитной организации «Агора» центральный аппарат ФСБ распространяет информацию, якобы у власти есть свой, так называемый, чёрный список в котором названия музыкальных групп, чьи выступления допускать нельзя.

После всех этих кошмарных событий, многие исполнители поддерживают тех, кто пострадал от этого. Рэпер Дмитрий Хинтер, не смотря на то, что оскорбил музыку «IC3PEAK», сообщил о своей позиции: «Да мне не нравится их музыка, но какая разница, дяди и тёти пытаются диктовать вам как жить, что слушать, во что верить».

Не понятно одно, если Schook хотел поддержать ребят, то зачем нужно было начинать с оскорблений в сторону их музыки, видимо это останется загадкой.