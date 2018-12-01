Ольга Орлова после позора с демонстрацией груди намекнула, что потеряла близких людей

Певица процитировала Омар Хайяма, чтобы передать свои переживания.

Ольга Орлова поделилась в «Инстаграм» фотографией с отдыха на Сейшелах. Она добавила цитату философа Омар Хайяма «Не бойтесь потерять тех, кто не побоялся вас. Чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди». Фанаты сразу нашли взаимосвязь между таким разочарованием в людях и резкой сменой образа жизни звезды. Видимо, девушка пережила предательство и намекнула, что потеряла близких людей. Возможно, у неё проблемы в личных отношениях, как ранее были скандалы с супругом Александром Кармановым. Также предположи, что проблемы у певицы начались после позора с демонстрацией груди.

Подписчики неоднозначно отреагировали на обнажённую фигуру актрисы: «Ольга, зачем Вы выставляете такие фото? Ваша прелесть в чем-то другом, но уже явно не в фигуре! Удивляете!». Но большинство всё-таки восхищаются телом кумира: «Олечка, Вы из спортзала не вылезаете, наверное! Фигура - невероятная», «Как девочка, фигура отличная!» С философией певицы согласны все комментаторы, ведь такое отношение – гарантия личной свободы и лёгкости восприятия бытия.