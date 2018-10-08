«Бузова хорошо пропиарила» : Скандальный участник «Замуж за Бузову» стал «Мужчиной года»

Сегодня, 13:19 \\ Шоу-бизнес

Участник популярного шоу «Замуж за Бузову» , номинирован на премию «ELITE 2018» . Премия по итогам прошедшего года для самых выдающихся персон, которые являются примером для подражания. Этой осенью вышло шоу «Замуж за Бузову» , в котором герои боролись за сердце Ольги. 15 участников еженедельно соревновались за свидание с популярной невестой. Миллионы зрителей следили за тем, как развивались события.

Каждый из мужчин пытался приготовить лучшее свидание за историю проекта, каждый старался удивить. К концу шоу расположение Ольги Бузовой смогли получить Валентин Коробков, Денис Лебедев, Сергей Зеленский, Александр Гринев и Евгений Назаров. Эти мужчины достойно и красиво ухаживали за Ольгой. Вскоре против брутального Валентина Коробкова образовался заговор между соперниками. Узнав о сговоре, Коробков бросился в драку на мужчин, во время «церемонии поцелуя». Эту ситуацию Бузова расценила как неуважение к персоне и выгнала Валентина с проекта.

Скандальный красавец сбежал от организаторов и прошел 324 км пешком за 11 дней. Без обуви, денег и еды Валентин шел в Рим ради Ольги Бузовой. Но несмотря на все преодоленные сложности, Ольга не смогла его простить.

Сейчас же Валентин Королев номинирован на премию «ELITE 2018». Премия по итогам прошедшего года для самых выдающихся персон, которые являются примером для подражания в номинации «Мужчина года». «Когда я узнал в какой именно, то даже я улыбнулся, а все мои бывшие, когда им станет это известно, наверняка, засмеются в голос» - пишет Валентин в своем инстаграмме.

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