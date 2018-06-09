«Скупая слеза Олежки»: Майями высмеял «Холостяка» с участием Егора Крида

Олег Майями не боится гнева Егора Крида, именно поэтому он признался, что сезон с его участием был грустный. По словам Майями, его персона блистала бы лучше на телеэкране, нежели белоснежная улыбка Егорки.

На протяжении нескольких месяцев девушки всей страны следили и гадали, кто же всё таки станет завидной невестой звезды «Black Star». Однако не только прекрасная женская половина смотрела шоу, но и любимец продюсера Максима Фадеева – Олег Майами. Видимо Российскому исполнителю мало славы на музыкальном одре. Певец изъявил желание самому принять участие в популярном теле-шоу.

Олег сообщил:«Мой личный секрет, это романтика, этого никто не видит, потому что я давно не был в отношениях» . А последней девушкой музыканта, была всеми любимая телеведущая Настя Ивлеева. Пара познакомилась на съемках клипа Олега. Но к сожалению ребята расстались в марте этого года, так что на данный момент сердце юноши свободно. Олег готов и очень хочет любви, именно поэтому выявил желание найти спутницу на телевидении.

Как не странно, но скупая слеза от Егора Крида появилась не только у Олега. В социальных сетях мнение людей таково, что шестой сезон с лучшим другом Тимати был и правда скучен, а с течением времени, как все поняли еще и зря.

Напомним, что победительницей последнего сезона проекта «Холостяк», стала Уральская модель Дарья Клюкина. Именно эта девушка вызвала у Егора чувства, но как оказалось не надолго, пара рассталась спустя несколько месяц после завершения телешоу.