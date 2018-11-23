Анджелина Джолли и Брэд Питт подписали документ о совместной опеке над детьми

Сегодня, 11:50 \\ Шоу-бизнес

После многолетнего конфликта супруги пришли к соглашению благодаря помощи экспертов. Об этом агентству Reuters сообщила адвокат Джолли - Саманта Блей Диджин.

 По её словам, условия совместной опеки утвердили несколько недель назад. Их составили по рекомендациям юристов, специализирующихся на этом вопросе. Анджелина Джолли и Брэд Питт подписали бумаги и урегулировали свои разногласия. Документ своей подписью скрепил судья. Как отметила адвокат, теперь актерам не нужно делить детей через бракоразводный процесс. Однако сами условия не разглашаются в интересах детей.

Напомним, отношения пары длились более десяти лет - с 2006-го. В 2014 году Джолли и Питт заключили брак, а уже через два года решили его расторгнуть. Камнем преткновения стали шестеро детей, трое из которых являются приемными. Знаменитости разошлись, но долго не могли поделить времяпровождение с наследниками. Так Анджелина Джоли обвиняли супруга в жестоком и неадекватном поведении, пытаясь ограничить его контакты с ребятами.

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Автор - Александр Лубяной
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