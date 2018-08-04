«Сёстры-близнецы с одного инкубатора»: Возлюбленные Джигана, Тимати и Мота стали жертвами фетиша своих мужей - соцсети

Сегодня, 13:07 \\ Шоу-бизнес

Видимо у большинства российских реперов появился новый «фетиш» - отправлять для большей схожести своих жён к одному пластическому хирургу, пишут в сети.












Не для кого не секрет, что на сегодняшний день у огромного количества девушек схожий идеал красоты. Современные каноны идеальной внешности не прошли и мимо жён Российских звёзд. Пользователи разных социальных сетей заметили, как сильно похожи Самойлова, Решетова и Мельникова, а по последним новостям и девушка брата Тимати, Виктория Короткова.

У этих прекрасных женщин схожи цвет волос, глаз, кожи, фигура, да и в общем-то типаж одинаковый. В комментариях Instagram под фото девушек пишут:«Абсолютно одинаковые, никакой индивидуальности, все в одну клинику ходили».

Хотя вот Мария Мельникова – жена рэпера Мота, утверждает, что обладает естественной красотой и к пластике всегда относилось скептически. Правда это или нет, узнать невозможно, такую информацию могут знать только сами девушки и их близкие.

Но люди из социальных сетей все равно буду считать этих женщин сёстрами-близнецами, которых их мужья фетишисты отвели за руку в клинику пластики.

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