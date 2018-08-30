Екатерина Архарова открыла с мужем кафе-кулинарию в Москве

Заведение получило русское название "Раиса Захарна" и соответствующий интерьер. Супруги-ресторатора сами рассказали СМИ о своем новом проекте.

30 августа пара только сыграла свадьбу, а к зиме уже завели совместный бизнес. "Мы строили-строили, и наконец построили!" - словами Чебурашки Екатерина Архарова резюмировала открытие 28 ноября. Она обустроила кафе-кулинарию вместе со своим мужем Артемом Илясов, имеющим немалый опыт в ресторанном бизнесе. "Раиса Захарна" расположилась в Москве неподалеку от станции метро "Киевская".

Владельцы выбрали для своего заведения современный стиль лофт. Однако блюда в нем готовят русские, что и отражено в названии. Для создания народной атмосферы, зал покрасили в патриотичных бело-сине-голубых цветах. А самовары и подносы украсили гжельскими узорами. Ещё одна русская деталь стала сюрпризом для Екатерины Архаровой - Артем Илясов заменил скатерти красивыми узорчатыми платками.

Рестораторы похвастались и кухней. Первое впечатление решили брать русским размахом, подав салаты "Оливье" и "винегрет" в тазиках. Открытие также ознаменовал торт из профитроли, перед которыми не удержались даже гости, соблюдающие диету. Вскоре любой желающий сможет заказать из меню выпечку, закуски, горячие и мясные блюда, коих весьма широкий выбор. По словам Архаровой, всё готовят на кухне при самом заведении.

Первыми "Раису Захарну" оценили многочисленные друзья пары. Среди них был дядя Екатерины Архаровой - Эммануил Виторган, а также его супруга Ирина. Заведение посетили её коллеги Игорь Жижикин, Елена Захарова, Юлия Зимина, Ирина Безрукова, Елена Бирюкова, Александр Носик и многие другие. На огонёк заскочил даже Борис Грачевский. Госетй развлекала ди-джей Екатерина Гусева.