На последней вечеринке артистка была в сопровождении Филиппа Киркорова и порадила слухи о романе. Сам король эстрады, поможет осуществить мечту Бледанс о третьем ребенке, если даст свой благородный сперматозоид для оплодотворения. Эвелина Бледанс призналась в своем Instagram, что потеряла ребенка от процедуры ЭКО.

Эвелина Бледанс о потере ребенка от процедуры ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) в своей соцсети: «Не всегда всё получается, как мечтала... Не надо спрашивать про беременность. Пожалуйста!».

Напомним, что популярная актриса в конце августа участвовала в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» и прошла процедуру ЭКО под пристальным вниманием зрителей и прицелом телекамер.

У Эвелины уже есть сыновья: 24-летний Николай и 6-летний Семен от прошлых браков. Но она всегда мечтала о большой семье и многодетстве. Развод с Александром Семиным в прошлом году проходил очень болезненно для актрисы, но Эвелина не винила бывшего мужа ни в чем.

Сейчас Бледанс и ее бывший супруг находятся в хороших отношениях и вместе воспитывают сына Семена с синдромом Дауна.

На данный момент Эвелина свободна и активно проводит время на вечеринках и светских мероприятиях. На последнем, артистка появилась в сопровождении Филиппа Киркорова. Король эстрады всегда поддерживает и помогает Бледанс. Из-за сочувствия Киркоров может поделится своим благородным сперматозоидом и оплодотворит популярную актрису, ведь он всегда хотел больше копий себя самого.

«У меня самые счастливые дети на свете!» - заявил Киркоров. Артист воспитывает двоих прекрасных детей – Аллу-Викторию и Мартина, которых ему родила суррогатная мать.Печальную ситуацию исправит только один вопрос от Эвелины:«Филипп, поделишься?». Киркоров может стать донором ЭКО для Эвелины Бледанс и сделать ее счастливой многодетной матерью.