Светлана Лобода вынуждена сидеть на строгой диете до конца жизни. Это связано с перенесенной недавно операцией.

Осенью стало известно, что Светлану срочно госпитализировали после того, как ей стало плохо на репетиции. Была диагностирована обструкция почки, что требовало немедленной операции. На восстановление у певицы ушло несколько дней. Далее Лобода сразу же вернулась к работе и вскоре отправилась в тур по Германии.

Однако теперь певица снизила свои физические нагрузки и внимательно следит за питанием. Жесткая диета ей прописана до конца жизни. Лобода поделилась с миром информацией о том, что сейчас она ежедневно выпивает не менее 2,5 литров воды (чего раньше никогда не делала). Пришлось исключить из рациона все жареные продукты, а также соленое и перченое.

«Мой доктор меня контролирует практически ежедневно», - объяснила Лобода.

Такие строгие правила необходимо соблюдать, чтобы болезнь не вернулась. Медики предупредили Светлану, что камни в почках часто появляются снова.

К слову, певица никак не может понять, почему у нее появились камни. За несколько недель до экстренной операции она прошла полное обследование организма. Никаких проблем выявлено тогда не было.