Пьянство, проститутки, измены – Джеки Чан шокировал откровенностью в мемуарах

Пьянство, проститутки, измены – Джеки Чан шокировал откровенностью. В своих мемуарах он открыто рассказал публике о всех поступках, которые он совершал в молодости. В книге актер называет себя «настоящим ублюдком».

Всемирно известный актер Джеки Чан шокировал публику. В своих мемуарах, которые получили название «Никогда не взрослей», он признается, что совершал ужасные поступки. Телезвезда подробно описал нелицеприятные моменты своей жизни: проститутки, алкоголь, позерство перед ненужными людьми.

Джеки Чан рассказал о взаимоотношениях с женой Джоан Лень. Сейчас он называет ее любовью всей своей жизни. Однако когда пара только поженилась, Чан прятал от нее все деньги, так как, наслушавшись советов друзей, решил, что супруга с ним ради денег.

Чан и Лень долгие годы жили как посторонние люди. Актер постоянно пытался уехать из дома, чтобы не проводить время с супругой. В семье часто случались ссоры. В одну из них Чан бросил своего маленького сына на диван.

В мемуарах говорится и о том, что в молодости актер увлекался алкоголем и азартными играми. На это он тратил много денег. Однажды за один день он разбил два дорогостоящих автомобиля. Не пренебрегал звезда голливудских фильмов садиться за руль в алкогольном опьянении.

По признанию Джеки Чана, с родственниками он вел себя неподобающе и был эгоистом. Своей супруге он изменял. Пользовался услугами проституток. Но главный скандал разразился в 1999 году, когда стала известна интрижка актера с «Мисс Азия». В результате у Чана появилась внебрачная дочь.