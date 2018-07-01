Многодетная Кардашьян заморозила яйцеклетки

Сегодня, 04:21 \\ Шоу-бизнес

Многодетная Кардашьян заморозила яйцеклетки. Об этом 39-летняя участница семейного шоу рассказала в подробностях всем зрителям.

 На днях в Сети появился анонс нового выпуска шоу Keeping Up with the Kardashians, где члены семейства Кардашьян откровенно показывают свою жизнь. Из него зрители узнают, что старшая из сестер, Кортни, решилась заморозить свои яйцеклетки.

Многодетная знаменитость призналась, что о пополнении в ближайшее время не думает. Детородные клетки они решила сохранить на всякий случай. Кардашьян объяснила, что так ей будет спокойнее. Чувство безопасности Кортни придает тот факт, что она в любой момент сможет воспользоваться клетками.

 Участница знаменитого реалити-шоу покажет в новом выпуске следы от уколов, которые ей приходилось делать себе в живот в целях подготовки. По ее признаниям, сами инъекции она переживала легко, так как имеет высокий болевой порог. Но чувствовала себя знаменитость необычно и эмоционально нестабильно, состояние было «похоже на сумасшествие».

На сегодняшний день Кадашьян является многодетной матерью. У нее трое детей: Мейсон (8 лет), Пенелопа (6 лет), Рейн (3 года). С отцом детей Ким развелась три года назад. Однако бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.

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Автор - Мария Титова
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