Подлый ход: Кейт Миддлтон узнала о любовнице принца Уильяма

Сегодня, 20:13 \\ Шоу-бизнес

Герцог и герцогиня Кембриджские счастливы в браке, у них есть трое детей и в их отношениях царит идиллия. Оказалось, что в начале отношений Кейт Миддлтон и принц Уильям столкнулись с трудностями.

На страницах биографической книги «Создание королевского романса» есть история о том, как Кейт Миддлтон узнала о любовнице принца Уильяма. В 2002 году, когда им было всего по 20 лет и они лишь начинали строить отношения, между ними развернулась напряженная ситуация.

Тогда принц Уильям лишь недавно закончил отношения со своей однокурсницей Кейти Никол. Внук Королевы Елизаветы II пошел с Кейт Миддлтон на студенческую вечеринку, там же была и его бывшая любовница. Компания играла в игру «Я никогда не», очередь дошла и до Кейти Никол. Она сказала: «Я никогда не встречалась с двумя людьми из этой комнаты». Бывшая любовница принца Уильяма знала, что выпить и признаться в этом придется лишь ему.

Принц Уильям был зол от выходки Никол. Любовница совершила подлый ход, чтобы опозорить внука Королевы и рассекретить его роман с Кейт Миддлтон. К тому времени принц Уильям еще не сделал официального заявления по поводу отношений с новой девушкой, поэтому подлый ход экс-возлюбленной принца поставил будущих супругов в неловкое положение.

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Автор - Анна Пушкина
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