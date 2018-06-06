Долг разлучил Павла Прилучного с близким товарищем

Сегодня, 19:24 \\ Шоу-бизнес

Звезда "Мажора" не смог вернуть ни денег, ни хороших взаимоотношений. Об этом он рассказал во время интервью.

 Павел Прилучный согласился одолжить крупную сумму близкому товарищу. Сам он тогда успел завоевать популярность в шоу-бизнесе и в средствах особо не нуждался. Спустя время актер напомнил другу о долге, после чего общение резко оборвалось. Павел Прилучный отметил, что именно должник перестал идти на контакт.

С возрастом знаменитость понял, что людям нужно решать подобные конфликты через разговор. Но в тот момент товарищи были слишком импульсивными и молодыми. В итоге финансовая ссора разлучила их, подтвердив известную пословицу: "Хочешь поссориться с другом – дай ему денег в долг". Павел Прилучный сообщил журналистам "ВокругTV", что теперь очень сожалеет об утерянной дружбе. Стоит отметить, что именно этой проблеме посвящен его новый проект "Желты глаз тигра".

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Автор - Александр Лубяной
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