Ждет халявы: Стас Пьеха хочет, чтобы ему подарили iPhone X

Сегодня, 17:40 \\ Шоу-бизнес

Певец рассказал, что сейчас он ходит с «семеркой», а новую модель смартфона от Apple он не хочет покупать из принципа. Стас Пьеха уверен, что iPhone X ему должны именно подарить.

 Стас Пьеха уже знает, что хочет на Новый год. По словам певца, он мечтает, чтобы ему подарили iPhone X. У Пьехи есть, что он хотел бы иметь. Но десятого «яблока» у него так и нет. Стас Пьеха утверждает, что ему должны подарить новый гаджет, так как сам он себе такой смартфон покупать отказывается.

Если Пьехе так и не подарят iPhone X, то он продолжит и дальше ходить со старой моделью. По словам певца, он уже купил уже много «глобальных» вещей, а теперь ждет «халявы». «Я же артист», - говорит Пьеха и считает, что ему должна быть хоть какая-то «халява».

По словам Стаса Пьехи, он дет дорого подарка не от поклонников. Ему хочется, чтобы iPhone презентовал кто-то из близких. Певец готов в ответ подарить не менее ценный презент, но это точно будет не машина. Сам Пьеха уже начал готовить подарки. Певец купил презенты для матери, бабушки, сына, сестры и племянницы. Вскоре он планирует докупить еще подарков. После Нового года Пьеха хочет отправиться на отдых, поэтому новый iPhone будет для него как нельзя кстати. С новым смартфоном Пьеха сможет привезти из отпуска много качественных фото.

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Автор - Анна Пушкина
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