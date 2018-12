Икона стиля: певица Алекса решила задать тренд на розовые брови

View this post on Instagram

Это что-то новое для меня💖 Чувствую, что скоро войдут в моду розовые брови, как когда-то очень давно на моей номинации #фабриказвёзд4 я придумала клеить стразы на глаза🥰 Помните это время?🧸 Как вам такой образ от @yuriananov ?🤩 #алекса #aleksa #укладкаоталексы #aleksabeauty #aleksalifestyle #aleksajewelry #aleksajewelryofficial