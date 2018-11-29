Икона стиля: певица Алекса решила задать тренд на розовые брови

По словам артистки, она не в первый раз предсказывает моду. Во времена «Фабрики звезд 4» Алекса решила клеить на веки стразы, после чего это стало очень модным.

Певица Алекса опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем звезда позирует с необычным макияжем. Алекса выкрасила брови в розовый цвет, что весьма заинтриговало пользователей Сети. В описании под снимком певица указала, что такой макияж ей в новинку.

По словам Алексы, она предчувствует, что розовые брови снова войдут в моду. Певица решила задать новый тренд на розовые брови, упомянув об успехе ее прошлого эксперимента. В комментариях поклонницы указали, что Алекса и правда задала тогда моду на стразы возле глаз. По словам комментаторш, они и сами потом следовали примеру певицы и также клеили себе блестящие камни на веки.

«Икона стиля», - написали поклонники Алексы под ее снимком с розовыми бровями. Эксперимент певицы понравился многим девушкам. Некоторые уже даже попробовали идею на себе, отметив необычный результат и желание следовать трендам.