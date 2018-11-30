Дух отца накликает беду: Убившие Игоря Талькова пытаются «закрыть» его сына – мнение

Не так давно Игорь Тальков-младший представил клип на песню «Братские народы», сын известного ранее певца невольно идет по стопам отца. Сначала Тальков-младший рвался воевать в Луганск, теперь он решил пробуждать умы посредством песен, как это делал его отец.

Сегодня стало известно, что Талькова-младшего задержала полиция. СМИ сообщали о том, что певец был пьян. Теперь же сын Игоря Талькова записал видеообращение, в котором опроверг слухи о пьянстве и заявил, что не пьет уже несколько лет. По словам Талькова-младшего, его часто останавливает полиция, так как он имеет неформальную внешность и не нравится правоохранителям.

В Сети появилось мнение о том, что беду на Игорь Талькова-младшего накликает дух его отца. Как известно, Игорь Тальков имел славу «правдоруба» и нередко встревал в политические темы. Теперь же Тальков-младший, помня о философии жизни папы, идет по стопам отца. Однако, вместе с тем сын умершего певца накликает на себя беду.

У Талькова-старшего остались враги и сейчас, считают поклонники. Якобы, певец был убит из-за своих радикальных позиций и взглядов. Теперь же, убившие Игоря Талькова хотят «закрыть» его сына. По словам Талькова-младшего, к нему часто «придираются» силовики. Он неоднократно был задержан, а теперь против него даже хотят возбудить уголовное дело.

Комментаторы считают, что Тальков-младший напрасно накликает на себя беду, затрагивая темы политики. Враги его отца могут быть крайне недовольны, видя человека, идущего по стопам своего отца, который был им так неугоден. Под угрозой срыва уже оказались концерты Талькова-младшего. Из-за задержания у певца могут начаться проблемы, которые на время не дадут ему петь и распространять свои идеи.