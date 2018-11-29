Лысая Кара Делевинь испугала косплеем на Голлума

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Актриса опубликовала на личных страницах социальных сетей видео, на которых она голая и без волос шипящим и злобным голосом говорит: "Моя прелесть".

 26-летняя английская модель и актриса Кара Делевинь является любимицей многих зрителей. Многие запомнили ее по ролям в таких известных кинокартинах как "Отряд самоубийц", "Влюбленные дети", "Валериан и город тысячи планет". Знаменитость также активно ведет профиль в Instagram, на который подписаны уже более 40 миллионов человек со всего мира.

 По этой причине так быстро по сети разошелся ролик, на котором Кара Делевинь предстала в образе вымышленного персонажа Голлума. Лысая и без одежды, она испугала фанатов таким косплеем. Больше всего они заволновались, когда услышали из ее уст неприятный голос, который очень похож на голос сказочного существа.



Примечательно, что один за другим, поклонники начали высказывать свою реакцию на ролик. Один пользователь, что больше никогда не сможет уснуть, а другая девушка призналась, что после просмотра она стала гетеросексуальной.

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Автор - Мартина Корф
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