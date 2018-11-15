Вслед за Китом Харрингтоном актрисы «Игры престолов» сменили имидж

Инсайдеры сообщают о подробностях взаимосвязи сюжета сериала со специальным новогодним выпуском.

На первый взгляд, частные смены причёски актрисы Мэйси Уильямс не являются чем-то из ряда вон выходящим. Однако, она это делает строго по завершению съёмок в том или ином фильме. А это значит, что подошли к концу и съёмки специальной новогодней серии, где уже подтверждено участие погибших в предыдущих сезонах персонажей. Так что поклонникам творчества Шона Бина не придётся пересматривать первый сезон, дабы услышать ставшую мемом фразу «зима близко».

Тем не менее, согласно информации инсайдеров для ресурса Fansided, новогодний выпуск будет сюжетным эпилогом для всего сериала. И учитывая тот факт, что Кит Харрингтон с Мэйси Уильямс последние из актёрского состава сменили причёски, можно смело утверждать, что его съёмки подошли к концу. Так, основываясь на всплывших в связи со сменой имиджа Кита Харрингтона подробностях, можно даже проспойлерить сюжет этого выпуска, из чего вытекает и примерный финал всего сериала.

Основываясь на данных, собранных в предыдущей статье о финале «Игры престолов», можно сделать смелое предположение о том, что в новогоднем выпуске покажут уже явно не совсем молодого Джона Сноу, очевидно таки ставшего королём. Сыгравший Робба Старка на устроенной американским телеведущим Конаном О`Брайеном вечеринке «воссоединения актёров» выразился в необычном ключе: «Мы все встретимся с ними [с кем именно, не уточняется], чтобы попрощаться». Это всё наводит на вывод, что уже немолодые королева Дейнерис с мужем Джоном в специальной серии-эпилоге очевидно увидит призраков близких и знакомых им людей. Осуществить это будет возможно при помощи способностей Брана Старка, который по сюжету стал Трёхглазым вороном, сменив Бриндена Риверса.

Несмотря на то, что выпуск называется «новогодним», выйдет он уже только в специально издании сериала на цифровых носителях уже после окончания трансляции на телеканале HBO.