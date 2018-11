"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

View this post on Instagram

Нам есть чем вас удивить в #пятницаразвратница : москвичка утверждает, что ждёт ребёнка от @fkirkorov ! Будущая мама уже приготовила детскую в своей 250 кв м квартире в Брюсовом переулке и купила все брендовые вещи в бутике Стеллы Аминовой!) Сегодня на @tvrussia в 17.25 #шик #яжемать #киркоров #дети