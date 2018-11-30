"Страстные отношения": Киркоров ждет тройню от немолодой фанатки

52-летняя москвичка уже закупает брендовые вещи для малышей, которые, возможно, станут наследниками поп-короля российской эстрады.

Накануне жительница Москвы Светлана Сафиева на всю страну заявила, что ждет тройню от своего кумира и одного из самых известных артистов России Филиппа Киркорова. Больше о беременной женщине расскажет телеведущий Андрей Малахов. Она появится в его новом выпуске шоу "Прямой эфир".

Сафиева живет в довольно просторной квартире, расположенной в многоэтажном доме на Брюсовом переулке. По ее словам, певец сам приходил к ней, и между ними были "страстные отношения". И хотя немолодая фанатка воспринимает его как звезду, это не мешало ей чувствовать его "как мужчину".









Москвичка хочет обеспечить детей Киркорова всем самым лучшим, поэтому уже начала закупать для них различные вещи известных брендов. Тем не менее, она все же хочет, чтобы роды оплатил именно он сам. Для этого через суд она требует у него 200 тысяч рублей.

"Я тоже беременна от Киркорова. Че, куда звонить надо, чтоб он мне денег дал?", "Точно от Филиппа, не от Серова?... Очередная фантастика для лохов", - с сарказмом посмеялись в сети пользователи.