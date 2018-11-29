Мария Погребняк на спор станцевала «танец обезьяны»

Жена футболиста Павла Погребняка играла со своими сыновьями и поспорила, что сможет забить «гол». В качестве наказания за проигрыш Марии Погребняк пришлось танцевать под известную песню PSY Gangnam Style.

Мария Погребняк поделилась со своими поклонниками «живым видео». Жена футболиста на спор станцевала «танец обезьяны». Необычную тему для ее танца придумывали сыновья. Погребняк играла с детьми и поспорила, что сможет забить мячом «гол». В итоге, модель не смогла продемонстрировать ловкость и таланты футболиста.

За это сыновья сказали, чтобы та станцевала «танец сбежавшей из зоопарка обезьяны». На видео Мария Погребняк танцует в коротких джинсовых шортах и в майке. К своему образу модель также подобрала черную кепку.

Многие пользователи отметили, что Погребняк специально надела головной убор, чтобы скрыть лицо без макияжа. Многие также похвалили модель за стройность и признались, что на «живых» видео Мария Погребняк выглядит привлекательно и даже лучше, чем на отретушированных фотографиях.