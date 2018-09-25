Леди Гага поцеловала в губы 74-летнего Сэма Эллиота на красной дорожке в Лос-Анджелесе

Сегодня, 13:56 \\ Шоу-бизнес

Певица решила приветствовать своего коллегу по съемочной площадке по-особенному.

 Стефани Джерманотта, известная поклонникам под псевдонимом Леди Гага, давно ассоциируется у многих поклонников с необычными и довольно резкими решениями. Однако её появление на красной дорожке в Лос-Анджелесе застало врасплох даже самых искушенных фанатов. 32-летняя певица вышла на церемонию в изящном платье, а её образ дополнила яркая красная помада.

Увидев на красной дорожке 74-летнего Сэма Эллиота, с которым исполнительница сыграла в фильме Брэдли Купера «Звезда родилась», Леди Гага решила его поприветствовать. Девушка поцеловала актёра в губы, и даже специально остановилась, чтобы фотографы успели запечатлеть момент. Некоторые отметили, что певица выглядела почти влюблённой в Эллиота, и между ними чувствуется особая энергетика.

Убедившись, что момент успели запечатлеть, певица решила подняться на сцену, где ей предстояло вручить награду дебютировавшему режиссёру Брэдли Куперу.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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