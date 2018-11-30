Дух отца довел до алкоголизма: Тальков-младший оказался в шаге от тюрьмы

Игорь Тальков-младший остался без отца всего за несколько дней до своего 10-летия. После смерти певца его сын был предоставлен «сам себе», его родственники ударились в религию, а сам он стал «ребенком улицы».

Тальков-младший не любит вспоминать о тех временах, когда в его семье началась черная полоса. Он потерял отца, а его семья не знала, как жить дальше. Мама Талькова-младшего была раздавлена болью утраты, воспитанием сына она заниматься не смогла. Сын Талькова почти не ходил в школу и гулял с компанией, в которой никто не знал его фамилии. По словам Талькова-младшего, он прошел уличную жизнь.

По всей видимости, тяжелое детство наложило на его дальнейшую жизнь серьезный отпечаток. Сам Тальков-старший нередко мог уходить в запои, его жена всегда верила в его силы и давала ему возможность справиться с зависимостью. Однако, это певцу не всегда удавалось.

Уже во взрослом возрасте Игорь Тальков-младший стал ощущать в себе дух отца. От своего папы он унаследовал стремление к «настоящей музыке». Из-за убеждений, которые Тальков-младший перенял от своего отца, он разочаровался в мире шоу-бизнеса. Ему тяжело продвигать свои песни. СМИ пишут, что сын Талькова стал увлекаться спиртным. По всей видимости, дух отца довел его до алкоголизма. Переживания детства, маленькая популярность и неудачи во взрослой жизни стали причиной того, что Тальков-младший нередко употребляет алкоголь.

Сына Талькова в очередной раз задержала полиция. За езду в пьяном виде Тальков-младший оказался в шаге от тюрьмы. В 2016 году его уже лишали водительских прав, теперь же против сына Талькова хотят возбудить уголовное дело. Если инцидент получит ход, то Талькову-младшему может грозить до 2 лет тюрьмы. Как считают поклонники творчества и Талькова, и его сына, 37-летнему певцу стоит отказаться ради спиртного и не позволять воспоминаниям рушить его жизнь.