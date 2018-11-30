Собравшийся разводиться Гоген Солнцев флиртует с беременной Дарьей Друзьяк

Вместе знаменитости присутствовали на вечеринке в честь дня рождения известного продюсера Дианы Бичаровой. Считается, что сблизили их как раз жизненные трудности.

Гоген Солнцев известен как эпатажный шоумен. Публика всегда обсуждала его имя, но особенной популярности он добился после заключения брака с пожилой бизнес-леди Екатериной Терешкович. Тем не менее, сейчас супруги уже не живут вместе. В СМИ ходят слухи, что они сильно поругались и уже больше никогда не сойдутся. Также говорят, что шоумен будет разводиться с изменившей ему женой.

Трудные жизненные обстоятельства на сегодняшний день также переживает беременная звезда "Дом-2" Дарья Друзьяк. При этом, как она, так и Солнцев часто обсуждаются с упоминанием романов с людьми постарше. Поклонники считают, что эти события могли сблизить звезд. Накануне они вместе посетили светскую вечеринку, где активно флиртовали друг с другом.

Собравшийся разводиться шоумен вовсе не казался грустным. Возможно, его очень увлекли разговоры с молодой Друзьяк, ведь в их возрасте разница незначительна. Их даже сфотографировали вместе во время того, как артист целовал собеседнице руку.