Анастасия Заворотнюк пожаловалась на разъехавшуюся семью

Дети актрисы стали взрослыми и живут "вразброс". Она предполагает, что Новый год придется встречать наедине с мужем Петром Чернышевым.

Анастасия Заворотнюк рассказала, что её старшая дочь Анна отучилась в бизнес-школе Иосифа Любина и уже нашла себе работу в США. Девушка редко прилетает к родителям в Россию. Знаменитая мама пожаловалась - она больше не контролирует свою 22-летнюю дочь. Из-за постоянной разлуки Анастасия Заворотнюк "опустила лапки", позволив Анне жить самостоятельно. Актриса добавила, что не торопит девушку с замужеством, предоставив свободу личной жизни.То же касается и 18-летнего Михаила, уехавшего получать американское образование.

В то же время, разъехавшиеся дети позволяют Анастасии Заворотнюк проводить больше времени с супругом. Так она планирует встретить 2019 год, наблюдая за ледовыми шоу на Пушкинской площади в Москве. А новогодний стол их займут домашние блюда. Актриса даже планирует приготовить салат "Оливье", но без майонеза. У семейной пары есть любопытная традиция - под куранты и речь президента они любят купаться в бассейне, попивая шампанское. Таким образом супруги готовят себя к поездке на Мальдивы. Об этом Анастасия Заворотнюк рассказала в интервью "Комсомольской правде".