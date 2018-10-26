Пляски на костях Табакова: Хабенский и Пореченков хотели опорочить наследие мэтра

Обязанная всем Табакову сладкая парочка пыталась занять место своего бывшего наставника, давшего им всё.

Чем значительнее человек, тем больше и событий вокруг него происходит. После смерти великого актёра Олега Табакова художественным руководителем театра МХТ им. Чехова стал Сергей Жеванович, чьи резкие действия сначала вызвали бурю негодования со стороны театральной общественности.

«Я буду развивать театр эволюционным путём. Головы полетят с плеч, как шелуха от семечек на землю у деревенских пацанов», - заявил Жеванович, отказавшись продлевать контракт с Михаилом Пореченковым и Константином Хабенским. Помимо них, театр также покидает бывшая протеже Табакова Ольга Хенкина. Со стороны это выглядит так, словно Жеванович просто избавляется от потенциальных конкурентов. Однако, как оказалось, всё куда глубже и серьёзнее.

Ещё в 2010 году сладкая парочка Пореченков-Хабенский в один голос заявляла, что не прочь занять трон своего великого наставника. Это заявление подозрительно совпадало с громким тогда делом о хищении почти 40 миллионов рублей, в которое без особых на то оснований пытались втянуть Олега Табакова. Также примечателен тот факт, что Пореченков состоит в очень тёплых отношениях с Никитой Михалковым, который считается внегласным конкурентом Табакова. Таким образом, заняв пост худрука театра, Пореченков мог бы не просто поделить его с Хабенским, но и отдать на растерзание «утомлённому солнцем».

Отсюда вывод один: видя будущее театра под, с позволения этого слова, управлением Пореченкова и Хабенского, Жеванович поступил исключительно правильно, сохранив наследие великого мэтра. В пользу этой интриги выступает также и тот факт, что вместе с этой сладкой парочкой театр покидают и ещё около тридцати актёров, которые неоправданно активно поддерживали кандидатуры Пореченкова и Хабенского.