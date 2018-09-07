Пусть Гуф пожалеет: Кети Топурия возмутила Сеть снимком в шубе и нижнем белье

Сегодня, 10:23 \\ Шоу-бизнес

Певица стала гораздо чаще публиковать в своем Instagram откровенные фото. По мнению комментаторов, своими провокационными снимками Кети Топурия пытается привлечь внимание своего экс-бойфренда рэпера Гуфа.

 Кети Топурия приняла участие в фотосессиях, где примерила на себя разные образы. Певица уже показывала снимки в боди и высоких ботфортах, в необычных костюмах и новых амплуа. В этот раз Топурия шокировала поклонников снимком в шубе и нижнем белье.

На снимке Кети Топурия позирует, лежа на ковре. Певица, одетая в шубу и высокие плавки, держит в руках топор. Образ получился весьма странным. Многие не поняли, почему Топурия улеглась на ковер, зачем надела на полуголое тело шубу и какую роль в ее снимке играет топор.

Топурия возмутила Сеть своим снимком. Пользователи пишут, что певица устроила «пиар-компанию», которая может называться «пусть Гуф пожалеет». Якобы, все свои откровенные снимки Кети Топурия публикует после расставания с рэпером, поэтому они являются провокацией для бывшего возлюбленного. Сам рэпер Гуф никак не комментирует снимки своей экс-девушки. Недавно он скаазал, что из-за всех проблем ему теперь очень «хорошо», намекнув на радость от расставания с Топурией.

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Автор - Анна Пушкина
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