Брежнева восхитила подписчиков уровнем организации встречи с фанатами

Певица предоставила возможность 8 поклонницам с разных стран спеть с ней в караоке.

Вера Брежнева устроила своим подписчикам конкурс на лучший комментарий в Instagram. Победители должны были встретиться со своим кумиром, и певица сдержала своё слово. Однако по разным причинам финалистов оказалось 8, что никак не смутило исполнительницу. Брежнева решила организовать встречу в Москве, несмотря на то, что никто из победителей не проживал в столице.

Певица оплатила билеты проезд фанатам, которые прибыли из Казахстана, Франции, Украины, Латвии и различных уголков России. Всех победителей она разместила в отеле «Брайтон», организовав прекрасные условия для проживания. А финальным этапом стало совместное посещение караоке, где фанаты смогли не только поговорить с певицей, но и спеть.

Подписчики Брежневой отметили, что звезда подошла к конкурсу максимально ответственно, позволив всем поклонникам оказаться на равных условиях. Отношение певицы восхитило даже тех фанатов, кто не смог победить в конкурсе. Многие из них ожидают, что Брежнева повторит подобную встречу, предоставив возможность спеть с ней и другим поклонникам.