Петицию против «Прямого эфира» и «Пусть говорят» подписала семья Карины Мишулиной

Муж Карины Мишулиной раскрыл правду о телешоу «Пусть говорят». По словам Ивана Коробова, все причастные к скандальным разбирательствам люди получили за участи в ток-шоу немалые гонорары.

Уже несколько дней подряд в Сети активно обсуждается петиция против шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир», и «Ты не поверишь». Многие знаменитости крайне недовольны программами, так как они раздувают «лживые» факты, основанные на «домыслах и сплетнях».

Петиция против «Прямого эфира» и других телешоу создана для того, чтобы ее подписали как можно больше людей. Планируется, что проект запрета ток-шоу рассмотрят в Госдуме, прости чего против шоу будут созданы запрещающие законы. Петицию против ток-шоу подписала и семья Карины Мишулиной. По словам ее мужа Ивана Коробова, все участники программы, эфир которой был посвящен скандалу про ДНК с Тимуром Еремеевым, получили за визит в студию нескромные гонорары. Семья Карины Мишулиной также выступает за закрытие всех этих шоу. Ранее против «Пусть говорят» высказалась Мария Шукшина. Актриса рассказала о том, что Малахов обещал ей за участие в шоу немалую сумму, но она все равно отказалась.