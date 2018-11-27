Петицию против «Прямого эфира» и «Пусть говорят» подписала семья Карины Мишулиной

Сегодня, 09:28 \\ Шоу-бизнес

Муж Карины Мишулиной раскрыл правду о телешоу «Пусть говорят». По словам Ивана Коробова, все причастные к скандальным разбирательствам люди получили за участи в ток-шоу немалые гонорары.

Уже несколько дней подряд в Сети активно обсуждается петиция против шоу «Пусть говорят», «Прямой эфир», и «Ты не поверишь». Многие знаменитости крайне недовольны программами, так как они раздувают «лживые» факты, основанные на «домыслах и сплетнях».

Петиция против «Прямого эфира» и других телешоу создана для того, чтобы ее подписали как можно больше людей. Планируется, что проект запрета ток-шоу рассмотрят в Госдуме, прости чего против шоу будут созданы запрещающие законы. Петицию против ток-шоу подписала и семья Карины Мишулиной. По словам ее мужа Ивана Коробова, все участники программы, эфир которой был посвящен скандалу про ДНК с Тимуром Еремеевым, получили за визит в студию нескромные гонорары. Семья Карины Мишулиной также выступает за закрытие всех этих шоу. Ранее против «Пусть говорят» высказалась Мария Шукшина. Актриса рассказала о том, что Малахов обещал ей за участие в шоу немалую сумму, но она все равно отказалась.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

Грибок и плесень: квартира покойного Осина шокировала наследников

 Чтобы привести жилье в нормальный вид, родственникам придется потратить на ремонт свыше 2 миллионов рублей. Об этом СМИ сообщил риелтор.

Новый Kia Soul получил необычную внешность и «музыкальный» салон

Второе поколение популярного компактного кроссовера KIA Soul показали публике на...

Замена Жанне Фриске: Дмитрий Шепелев съехался с новой возлюбленной

 Телеведущий не рассказывает о личной жизни, однако в его окружении всегда находятся...

Пётр Порошенко заявил об угрозе полномасштабной войны с Россией

Пётр Порошенко сделал заявление о наличии доказательств передислокации российских военных...

"Пусть это будет уроком": Концерт Элджея отменили в Якутске

 Об этом стало известно всего за сутки до выступления. Организаторы объяснили причину...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ