"Искра побежала": Алла Пугачева описала первую встречу с Максимом Галкиным

Сегодня, 08:51 \\ Шоу-бизнес

Примадонна рассказала, что ее будущий супруг взял все в свои руки и сам сделал первый шаг, хотя моложе ее на 27 лет.

 Известный 42-летний юморист и артист Максим Галкин состоит в браке со своей коллегой по сцене 69-летней Аллой Пугачевой с 2011 года. С тех пор прошло уже семь лет, так что поклонники привыкли к этому союзу и теперь обожают наблюдать за наследниками звездной пары, близнецами Лизой и Гарри.

 Тем не менее, знакомство артистов произошло уже довольно давно. Первую встречу с возлюбленным в интервью одному из российских СМИ описала сама Пугачева. Она рассказала, что Галкин подошел к ней и смело пригласил на танец, а она не отказалась. Более того, в момент, когда они танцевали, Примадонна почувствовала в себе что-то необычное. "Прямо искра побежала", - поделилась она.

Оба супруга считают, что нет того возраста, когда супруги не могут иметь интимную связь. Страсть между ними разгорелась с самого начала и не угасает до сих пор.

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Автор - Мартина Корф
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