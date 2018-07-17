Новогодний костюм Глюкозы шокировал развратом. Певица отечественной эстрады опубликовала в соцсети фото своего наряда.

32-летняя Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) является примерной мамой двух детей. Однако звезда не перестает удивлять своих поклонников.

Накануне, 29 ноября, певица добавила на свою страницу в Инстаграм фотографию, которую подписала: «мой новогодний костюм готов».

На фото Глюкоза предстала в ярком мини-платье салатового цвета, которое невероятно плотно облегает фигуру. Главной изюминкой наряда является декольте. Грудь певицы едва прикрыта.

Откровенный наряд шокировал поклонников певицы. Комментаторы поделились на два лагеря. Одни назвали платье Глюкозы развратным и вульгарным. А также сравнили с костюмом из фильма для взрослых.

Другие же восхитились фигурой Натальи, и одобрили выбор наряда: «На такой фигуре любое платье сядет, молодец!»

В отдельную тему вылилось и обсуждение фактуры новогоднего костюма. Подписчики долго спорили, из чего сделано платье, которое сравнили с лопнувшим воздушным шариком.