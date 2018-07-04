Понаровская заявила о сверхспособностях

Эстрадная певица Ирина Понаровская в "Прямом эфире"рассказала о своей нынешней жизни и божественном даре.

Понаровская заявила, что ушла из профессии, дабы изменить свою жизнь в другую сторону. Ирина перестала давать интервью и затаилась в тихой семейной жизни со своими заботами. Но на телеканале "Россия 1" женщина решила приоткрыть завесу тайны и немного рассказать, чем она живет сейчас.

Ирина сообщила, что бесчисленное количество раз её жизнь подвергалась опасности, но каким-то чудом ей удавалось избегать смерти. Певица связывает это со встречей с целительницей Джуной, которая практически всем знакома своими экстрасенсорными способностями.

Специалисты в данной области уведомили Ирину, якобы она может "снять ячмень с глаза", "воспаление убрать", "устранить астматический припадок", но Понаровская все же отказалась от этого.