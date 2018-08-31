Экс-участница "Дома 2" мечтает попасть в группу Serebro

Российский продюсер и основатель группы Serebro начал поиск новой солистки в группу. Заявить об участии в кастинге может любая девушка, обладающая привлекательной внешностью и нежным голосом.

Бывшая участница реалити-шоу "Дом 2" Дарья Друзьяк, которая не так давно была замечена в конфликте с российским певцом Александром Серовым, решила, что именно её кандидатура подходит для новой солистки музыкальной группы. Дарья записала ролик, в котором исполняет песню на английском языке. Её выбор музыкального трека остановился на песне американской хип-хоп певицы Cardi B, а сама композиция называется Bodak Yellow.

После того, как девушка выложила видео в Instagram, мнения разделились. Некоторые пользователи данной сети пишут в комментариях слова поддержки, а кто-то считает, что у неё нет ни слуха, ни голоса. Так или иначе, девушка верит в себя и считает что сможет достичь высот и построить музыкальную карьеру.