Рианна была замечена в компании миллиардера

Сегодня, 07:36 \\ Шоу-бизнес

Летом этого года миллиардер Хассан Джамиль из Саудовской Аравии и Рианна, барбадосская певица, по мнениям обывателей, одна из самых ярких пар, расстались. Однако совсем недавно парочка была замечена вместе. По словам фанатов, они точно возобновили отношения.

В 2017-м году поклонники певицы с ярым любопытством следили за бурно развивающимися отношениями девушки с миллиардером. Фото со страстными поцелуями этой парочки облетели весь интернет, но летом 2018-го Рианна и Хассан Джамиль расстались. Спустя год их вновь заметили вместе, в ресторане Санта-Моники. Издание Daily Mail сообщило, что пара была окружена телохранителями. В кадр папарацци попала Рианна, её изящный наряд тонко намекал на предстоящее свидание с экс-бойфрендом, а вот Хассана, к сожалению, журналистам заснять не удалось.

Среди поклонников певицы бытует мнение, что пара и вовсе не расставалась, якобы молодые люди просто скрывали свои отношения в сугубо личных интересах.

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