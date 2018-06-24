Анастасия Волочкова продемонстрировала «голый шпагат» на снегу

Анастасия Волочкова вновь удивила своих подписчиков. Она продемонстрировала «голый шпагат» на снегу. Очередное вызывающее фото прима-балерина представила на суд публики в своем микроблоге.

На эпатажной фотографии из одежды на Анастасии только шапочка для парной. Все пикантные места звезда прикрыла банным веником.

На этот раз «голый шпагат» Волочкова продемонстрировала в экстремальных условиях. Поперечную растяжку она сделала непосредственно на снегу морозным вечером.

Фотографию Волочкова традиционно посвятили всем тем, «кто скучал по фирменному шпагату».

В комментариях аудитория разделилась на два лагеря: те, кто поддержал Анастасия и те, кто осудил поступок балерины. Некоторые проявили заботу и посоветовали Волочковой не рисковать своим здоровьем ради таких фотографий.