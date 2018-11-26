Братья Руссо рассказали, при каких условиях вернутся в киновселенную Marvel

Четвёртая часть «Мстителей» может стать последней работой со студией Marvel в карьере режиссёров Джо и Энтони Руссо. О своих планах они рассказали на специальном показе фильма «Мстители: Война бесконечности».

Как рассказали режиссёры, после завершения съёмок «Мстители 4» они вернутся к экранизации фильмов про супергероев только в том случае, если студия Marvel решит экранизировать серию комиксов «Секретные войны». Помимо этого Руссо выразили надежду, что в случае сделки между Disney и Fox в кинематографической вселенной Marvel появится больше кроссоверов с новыми актёрами и захватывающими сюжетами.

Также в беседе с поклонниками серии режиссёры раскрыли некоторые подробности съёмок последней части «Мстителей». В частности, они опровергли слухи, что Локи выжил после драки с Таносом и притворился Брюсом Бэннером. Руссо заявили, что если бы они могли спасти кого-то из героев фильма, то выбрали бы Питера Паркера. Также братья рассказали, что какое-то время велись переговоры с Хьюго Уивингом по поводу возвращения к роли Красного Черепа, роль которого он сыграл в «Первом мстителе». В итоге этот образ достался Россу Маркуанду. Но вот на любые вопросы, относительно следующего фильма, режиссёры отказались отвечать. Название картины и дата появления первого трейлера не раскрываются – по слухам он появится до 5 декабря.

Тем не менее, ранее братья рассказали, что в «Мстителях 4» зрители попрощаются со многими знакомыми персонажами, и намекнули на продолжение тему отношений Чёрной вдовы и Капитана Америки.

Премьера четвёртой части «Мстителей» в России ожидается 25 апреля 2019 года.