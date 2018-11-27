Валерия сфотографировалась в образе современной Нефертити

Певица приняла участие в фотосессии, представ в необычном образе.

Валерия опубликовала у себя на странице студийное фото, которое смогло удивить и восхитить поклонников. «Современная Нефертити», - написала в тексте публикации исполнительница. При этом она указала автора снимка и всех принимавших участие в фотосессии.

Поклонники отметили образ Валерии, посчитав его достаточно откровенным и обворожительным. Певица сфотографировалась, обнажившись по пояс. Руками исполнительница прикрывает грудь, однако к камере она предпочла повернуться спиной. Образ Валерии дополнила чёрная вуаль, похожая на головной убор древнеегипетской царицы Нефертити, в котором она представлена в большинстве изображений. Спину исполнительницы украшает колье, выполненное в необычном стиле.

Фанаты с восторгом встретили снимок, отмечая красоту Валерии. «Какая вы смелая и невероятно изящная в этом образе», «Нефертити из Вас прекрасная! Лучше оригинала даже», - написали восторженные подписчики.