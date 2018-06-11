"Лишь бы не стать идиоткой": у бабушки Ивана Урганта прогрессирует болезнь Паркинсона

Нина Ургант подавлена своей беспомощностью и грядущими последствиями неизлечимого заболевания.

89-летняя актриса напомнила, что все началось в 2011 году. Сначала бабушка Ивана Урганта ощущала неприятный шум в голове. Потом пришли проблемы со сном и хроническая усталость. Последней каплей стало резкое ухудшение памяти. Тогда Нина Ургант обратилась к врачам, которые диагностировали болезнь Паркинсона.

Знаменитости тяжело осознавать свое положение. Она страдает от симптомов, с которыми лекарства практически не справляются. Недуг постепенно прогрессирует, а врачи ничего не могут сделать. На этом фоне Нина Ургант постепенно впадает в депрессию. Она ожидает худшего и молит Господа: "лишь бы не стать идиоткой". Ведь помимо двигательных функций, болезнь Паркинсона поражает умственные способности пациентов. Об этом актриса рассказала в интервью изданию "Собеседник".