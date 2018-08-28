Не мог не жениться: друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной

Правду об Олеге Табакове решил рассказать его одноклассник Борис Абросимов. Друг умершего актера до сих пор считает странным, что Табаков ушел от первой жены Людмилы Крыловой.

Друг Табакова раскрыл причину женитьбы актера на Зудиной. По словам Абросимова, первая жена актера всегда проявляла доброту и их брак казался всем идиллией. «Это было очень странно», - говорит друг Табакова о его разрыве с первой супругой.

По словам Абросимова, как-то к нему в гости зашел Табаков. Актер приехал в родной Саратов и решил поговорить с давним знакомым. Олег Табаков рассказал, что он решил развестись с первой женой и собирается жениться на Марине Зудиной. Актер сообщил, что новая возлюбленная ждет от него ребенка.

Табаков считал, что он не мог не жениться, так как Зудина была беременна. Так, причиной женитьбы актера стала незапланированная беременность. Тогда Табаков решил начать жизнь с чистого листа и назвал закрытой ту часть жизни, где была первая супруга. Дети актера и первая жена не смогли простить предательства. Лишь спустя время с Табаковым начал общаться его сын Антон.