Рудковская может подписать контракт с Клюкиной для повышения своих рейтингов

Модель и победительница шоу «Холостяк» поможет продюсеру вернуть былую славу.

Дима Билан является успешным певцом, а недавно его вклад в творчество признали на государственном уровне, после чего он стал Заслуженным артистом России. Труд исполнителя принёс славу не только ему, но и Яне Рудковской, с которой он сотрудничает с 2005 года. Продюсер косвенно отмечала, что причастна к недавней награде Билана, хоть и не сказала об этом прямо.

Однако на данный момент исполнитель несколько уступает более популярным певцам российской эстрады. Интерес к новому клипу певца подогревало не только его вокальные данные, но и участие в музыкальном видео победительницы шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной. Модель активно поддерживала выход клипа, подогревая интерес подписчиков на своей странице в Instagram.

Также Клюкина сообщила о премьере клипа в «сторис», где была замечена Яна Рудковская, а не Дима Билан. Возможно, продюсер хочет повысить свои рейтинги, но не благодаря талантам певца, а через модельную внешность девушки. Рудковская может подписать контракт с Дарьей, что позволит привлекать внимание не только любителей музыки, но и просто красивых участниц музыкальных видео.