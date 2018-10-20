Фанаты «Звёздных войн»: множество режиссёров может навредить сериалу

Стало известно, что в процесс съёмок сериала «Мандалорец» будут вовлечены режиссёры самых известных фильмов студии Marvel.

Режиссёр сериала «Мандалорец» Джон Фавро выложил в своём аккаунте Instagram новое фото со съёмок сериала. Не раскрывая новых подробностей о сериале, оно, тем не менее, показало целую плеяду режиссёров фильмов от Marvel. Помимо Фавро, созданием сериала будут заниматься снявшие самые громкие супергеройские фильмы последних лет режиссёры Джо и Энтони Руссо, Пэйтон Рид и Тайка Вайтити. Помимо этого, как утверждают инсайдеры, к созданию сериала руку прикладывает уже успевший сделать себе имя режиссёр «Войн клонов» Дэйв Филони.

Такой солидный состав фильммейкеров должен был вызвать восторг у гиков-фанатов, однако, они не спешат радоваться, опасаясь разрушения целостности повествования и небрежного обращения с культовой киновселенной. Но надежду вселяет присутствие на съёмках самого отца «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Также ободряющий эффект имеет довольно солидный актёрский состав. Возглавляет его, кстати, успевший громко о себе заявить в «Игре престолов» актёр Педро Паскаль, которому в сериале достанется главная роль.

Точная дата выхода пилотной серии «Мандалорца» ещё неизвестна, но запустить сериал планируют в 2019 году.