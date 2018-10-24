Опозорила на всю страну: Гоген Солнцев пожаловался на «одержимую демоном» жену-пенсионерку

Шоумен признается, что ему дико и неприятно видеть поступки своей супруги Екатерины Терешкович. По словам Гогена Солнцева, раньше его жена была милой, а теперь она «съехала» с дистанции и стала неадекватной.

Не так давно экстравагантный брак Гогена Солнцева и Екатерины Терешкович едва не распался. Жена шоумена избила свою дочь и набросилась на мать Солнцева. По словам Гогена Солнцева, он не ожидал от своей супруги столь неадекватных поступков.

«Опозорила на всю страну», - пожаловался на свою жену-пенсионерку Солнцев. После скандального эфира шоумен и его жена не виделись. Уже три недели Катерина Терешкович живет отдельно. Солнцев поставил условие. Если Терешкович захочет вернуться, что для начала ей будет нужно помириться со своей дочерью. По словам Солнцева, он оплачивал поход ее дочери к стоматологу. Терешкович выбила своей дочке зуб, а вставляли его за деньги шоумена.

Гоген Солнцев расстроен поведением своей жены. Он хочет, чтобы та пришла в себя и перестала совершать провокационные поступки. По словам Солнцева, его жена будто бы «одержима демоном». Шоумен жалуется, что она стала одеваться как девушка легкого поведения и совсем не похожа на того человека, которого он полюбил.

Солнцев пожаловался на «одержимую демоном» жену-пенсионерку и заявил, что боится ее неадекватных поступков. По мнению шоумена, если он решит завести любовницу, то Терешкович может «посадить на перо» и его, и возможную любовницу.