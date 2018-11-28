Я стал дедушкой: Стас Костюшкин поделился радостной новостью о пополнении

Сегодня, 16:16 \\ Шоу-бизнес

Певец весьма заинтриговал своих поклонников, ведь старшему сыну Костюшкина всего 15 лет. Оказалось, что Стас Костюшкин «стал дедушкой» для щенков своей собаки.

 Стас Костюшкин поделился в своем Instagram радостной новостью о пополнении. «Я стал дедушкой», - написал певец и рассказал, что его собака привела потомство. Костюшкин показал милые фото, на которых изображены спящие щенки породы Джек Рассел терьер. По словам экс-участника некогда известной группы «Чай вдвоем», его пес по кличке Олаф осчастливил его щенками.

Певец предложил желающим «породниться» взять щенков. Пользователи умилились трогательными снимками собак и отметили, что были бы рады заботиться о питомцах, которые являются «внуками» Костюшкина. Под снимками собак появилась масса комментариев о том, что щенки выглядят очень трогательно и вызывают лишь радостные эмоции.

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Автор - Анна Пушкина
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