Суд Петербурга запретил Кержакову оставить сына при разводе с Тюльпановой

До окончательного расторжения брака ребенок будет находиться с матерью. Об этом 29 ноября рассказала Объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Разводом Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой занимается Петроградский суд Санкт-Петербурга. Пока рассматривается дело, бывший игрок ФК "Зенит" решил обжаловать решение в высшей инстанции и оставить 1,5-годовалого сына у себя. Стоит отметить, что мальчик живет с отцом с момента рождения.

Он заявил, что условия проживания с Миланой Тюльпановой являются опасными для здоровья ребенка. Однако городской суд отклонил жалобу Александра Кержакова и запретил ему отнимать наследника у матери. К тому же, судья оставил в силе алименты.

Таким образом, скандал в семье пока не утихает. Напомним, футболист ссылается на зависимость супруги. В сентябре его адвокаты заявили, что три женщины пытались силой унести мальчика из дома во Всеволжском районе. Якобы, это была сама Милана Тельманова, её мама и экс-супруга спортсмена Екатерина Сафронова. По словам свидетелей, от гостей исходил запах алкоголя. Пришлось вызывать полицию.