В обнимку с унитазом: токсикоз отобрал у Бузовой последние силы

Все факты доказывают то, что Ольга Бузова скоро раскроет тайну о своём положении.

Среди фанатов уже несколько недель распространяется информация о беременности Бузовой. Поклонники заметили все признаки того, что девушка «в ожидании чуда»: у певицы заметно увеличилась грудь, на некоторых фото видно округлившийся животик, поведение звезды стало более женственным, движения плавными. На днях Оля прикупила себе объёмный махровый халат, который прекрасно подходит для «девушки в положении».

А сама мать артистки, Ирина Александровна, рассказала о токсикозе дочери: «ПОСЛЕ КОНЦЕРТА Я ОБНЯЛА ЕЕ, А РЕБЕНКА-ТО НЕТ – ТАК СИЛЬНО ОНА ПОХУДЕЛА!» и добавила, - «ВО ВРЕМЯ КОНЦЕРТА БЫЛ МОМЕНТ, КОГДА У НЕЕ ОТКАЗАЛИ НОГИ». Возможно, такие симптомы свидетельствуют о плохом самочувствии, которое часто бывает в первом триместре беременности, и звезда вправду проводит свободное от съемок время в обнимку с унитазом.

Некоторые фанаты именно с беременностью связывают экстренное возвращение певицы с Сейшел: «Мне кажется, Оля на Сэйшелах узнала, что беременна, и поэтому решила лететь в Москву, чтобы врач подтвердил». Подписчики в «Инстаграм» заметили также изменения в походке звезды, ведь токсикоз отобрал последние силы: «Да вроде все по теме платья хороши - походка так себе», «А ходить, как модель, так и не научилась».